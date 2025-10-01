Στις 8 Οκτωβρίου δικάζεται ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, με ζημιές σε τρία αυτοκίνητα, μία γκαραζόπορτα και μία μάντρα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και ενημέρωσε την Αστυνομία, όμως οι περίοικοι ισχυρίζονται ότι είχε εξαφανιστεί.

Γειτόνισσα του ηθοποιού και θύμα του τροχαίου είπε μιλώντας στο MEGA: «Το πρωί, ένα γειτονάκι που πήγαινε στον στρατό, 07.00 η ώρα, είδε τον χαμό, πήρε το 100 και μας ειδοποίησε η μαμά του και κατεβήκαμε γύρω στις 07.30. Από εκεί και ύστερα ειδοποιήθηκαν όλοι οι γείτονες. Δεν ακούσαμε κάτι φοβερό».

«Δεν βρήκαμε τίποτα, αυτά είναι αστειότητες», λέει η ίδια σχετικά με το σημείωμα που υποστηρίζει ότι άφησε ο ηθοποιός στα χτυπημένα αυτοκίνητα.

«Με πείραξε η εγκατάλειψη. Ο καθένας μπορεί να το πάθει αυτό, δεν το συζητώ, αλλά ο καθένας πάλι πρέπει να αντιμετωπίζει τις πράξεις του. Εμείς δεν είχαμε ιδέα περί τίνος επρόκειτο, κανένας μας».

Όπως λέει η ίδια:

«Ήταν μία φοβερή ζημιά, τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα».

«Μου πήρε παραμάζωμα τον μαντρότοιχο, την κάτω είσοδο του σπιτιού μου. Έφτασε σε απόσταση αναπνοής από τον σωλήνα φυσικού αερίου. Με τρία μωρά μέσα στο σπίτι, εγώ τρελάθηκα όταν είδα όλο αυτό, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν λίγο παραπέρα χτύπαγε το αυτοκίνητο».