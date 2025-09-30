Για τις 8 Οκτωβρίου προσδιορίστηκε η δίκη του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, μετά το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη.

Ο υποδιευθυντής Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, δήλωσε στο Mega ότι, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στον ηθοποιό θα επιβληθεί πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για τουλάχιστον έναν μήνα.

Σε βίντεο που παρουσίασε το Mega καταγράφεται το αυτοκίνητο του ηθοποιού λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μπισμπίκης επέστρεφε στο σπίτι του με το αγροτικό του όχημα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με τουλάχιστον τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και μια γκαραζόπορτα.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι δεν εγκατέλειψε το ατύχημα και ότι ενημέρωσε τόσο την ασφαλιστική εταιρεία όσο και την Ελληνική Αστυνομία. «Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, κάτοικοι της περιοχής και ιδιοκτήτες των ζημιωθέντων οχημάτων διαψεύδουν ότι ο Μπισμπίκης άφησε στοιχεία επικοινωνίας πάνω στα χτυπημένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια γυναίκα επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης, αναφέροντας ζημιές που προκάλεσε φίλος της και ζητώντας καθοδήγηση για τις επόμενες ενέργειες.

Φίλος του ηθοποιού διαβεβαίωσε ότι ο Μπισμπίκης δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και ότι ήταν καλά στην υγεία του μετά το περιστατικό.

Η Αστυνομία εντόπισε τον ηθοποιό μιάμιση ημέρα μετά το περιστατικό, γεγονός που κατέστησε αδύνατη τη διενέργεια αλκοτέστ. Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ ο Βασίλης Μπισμπίκης προσήλθε στο τμήμα και οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου και του ασκήθηκε δίωξη.