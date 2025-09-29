Αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου πήρε η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για το τροχαίο με εγκατάλειψη που προκάλεσε το περασμένο Σάββατο (27/9) στη Φιλοθέη.

Μετά την αναβολή της δίκης ο δημοφιλής ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος. Νωρίτερα ο εισαγγελέας άσκησε μετά τη μελέτη της δικογραφίας σε βάρος του ηθοποιού ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων). Ο δημοφιλής ηθοποιός σε δηλώσεις του αμέσως μετά την αναβολή εκδίκασης της υπόθεσης υποστήριξε: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Εντάξει; Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Έχω ακούσει από χθες… Μόνο ακούω. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά, είναι να καταλάβεται, ότι δεν εγκατέλειψα. Πήγα και στην Αστυνομία, πήρα τηλέφωνο και στις Αρχές».

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο δικηγόρος του ανέφερε, ότι «για όλα αυτά που ισχυριζόμαστε, υπάρχουν μάρτυρες και στοιχεία».