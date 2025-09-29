Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα Δευτέρα (29/9) ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, που οδηγώντας το αυτοκίνητό του ξημερώματα Σαββάτου (27/9), προκάλεσε καταστροφές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Ο ίδιος ο ηθοποιός υποστήριξε σχετικά με το συμβάν, ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο κι ότι συνεργάτιδά του ενημέρωσε για ό,τι έγινε το Aστυνομικό Tμήμα Φιλοθέης: «Δεν εγκατέλειψα το σημείο. Συνεργάτιδα μου κάλεσε το τμήμα Φιλοθέης γύρω στις 2:00 το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά το συμβάν και εγώ ο ίδιος κάλεσα την ασφαλιστική μου, για να ενημερώσω. Έκανα τα νόμιμα, όπως ορίζει ο νόμος, εντός 24ωρου ενημέρωσα. Δεν είχα πιει. Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο. Είδα όμως, ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας. Λυπάμαι για την αναστάτωση».

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, όντως την ώρα που ο ηθοποιός βρισκόταν ως καλεσμένος σε μεσημεριανή εκπομπή του Alpha το περασμένο Σάββατο, μία συνεργάτιδά του τηλεφώνησε στην Αστυνομία, όπου ανέφερε, ότι επικοινωνεί εκ μέρους του ηθοποιού, για να πει ότι προκάλεσε ένα τροχαίο. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η εικόνα που δόθηκε, είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, είπε ότι είναι «μια μικρή σύγκρουση» και δεν δόθηκε η έκταση της ζημιάς των τριών αυτοκινήτων, όπως επεσήμανε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Κατόπιν ο αρχιφύλακας που ήταν στο Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης, φέρεται να είπε, να επικοινωνήσουν με την Τροχαία και το «100», δεδομένου ότι είναι μια πάγια εντολή, χωρίς ο ίδιος να ενημερώσει κανέναν.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε ακόμη, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA, ότι το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη κυκλοφορούσε χωρίς την πίσω πινακίδα. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος «το αυτοκίνητο του ηθοποιού δεν είχε την πίσω πινακίδα και αναζητούν οι αστυνομικοί, από πότε συμβαίνει αυτό. Ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε μια κλήση πρόσφατα, για κίνηση σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί λένε, ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί σε καμία περίπτωση η κατανάλωση ή όχι αλκοόλ κι ακόμα να υπήρχαν και τεκμήρια κατανάλωσης αλκοόλ, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν».

Το χρονικό

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/9) ο ηθοποιός επέστρεφε στο σπίτι του από γλέντι που είχε διοργανώσει η Ένωση Κρητών Μεταμόρφωσης. Οδηγώντας ένα θηριώδες αγροτικό αυτοκίνητο μάρκας Ford Raptor, ο ηθοποιός κινούνταν στην περιοχή της Φιλοθέης και όπως αναφέρεται, άρχισε να παρασύρει σταθμευμένα αυτοκίνητα το ένα μετά το άλλο. Την πορεία του αγροτικού σταμάτησε μια τσιμεντένια μάντρα, η οποία γκρεμίστηκε.

Παρά τις καταστροφές που προκάλεσε στα σταθμευμένα οχήματα, ο ηθοποιός δεν σταμάτησε στο σημείο, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, αλλά συνέχισε να οδηγεί. Φτάνοντας στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου, φέρεται να άφησε το αυτοκίνητό του.