Στην Τροχαία Κηφισιάς παρουσιάστηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/9) ο δημοφιλής ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, τον οποίο αναζητούσαν οι Αρχές για τροχαίο με εγκατάλειψη.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Μπισμπίκης ταυτοποιήθηκε από οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, ότι ήταν ο οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε διαδοχικά το βράδυ της Παρασκευής (26/9) πάνω σε δέκα αυτοκίνητα κοντά στο σπίτι του στην περιοχή της Φιλοθέης, προκαλώντας τους υλικές ζημιές. Ωστόσο, ο ηθοποιός δεν έμεινε στο σημείο, αλλά το εγκατέλειψε και μετά την ταυτοποίησή του οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του, προκειμένου να τον συλλάβουν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο δεν ήταν εκεί και τον ενημέρωσε η οικογένεια του ότι τον αναζητούν.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη, που αποτελεί πλημμέλημα.