Στο εδώλιο του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας παραπέμπεται να δικαστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά την την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του.

Ο εισαγγελέας μετά τη μελέτη της δικογραφίας άσκησε σε βάρος του ηθοποιού ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων), ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά του γνωστού ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο από όπου έχει δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία.

Μάλιστα, σε δήλωσή του, στον Alpha νωρίτερα, ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέφερε: «Μου έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε τις ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα».

Το χρονικό

Στον εισαγγελέα αναμένεται να παρουσιαστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης, μετά το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη. Ο ηθοποιός φέρεται να προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τρία παρκαρισμένα οχήματα και μία γκαραζόπορτα στην οδό Καραολή και Δημητρίου. Μετά το περιστατικό, εγκατέλειψε τόσο το σημείο όσο και το όχημά του, σύμφωνα με τις αναφορές των ιδιοκτητών των οχημάτων.

Οι καταγγελίες οδήγησαν στην αναζήτησή του από την ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Κυριακής στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής, όπου και εξετάστηκε από τις αρχές. Στο τμήμα προσήλθαν και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι δήλωσαν επίσημα τις ζημιές που υπέστησαν τα οχήματά τους.

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος οδηγούσε το όχημα, το οποίο έχει επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις ποινικές ευθύνες και συνελήφθη, περνώντας τη νύχτα κρατούμενος στο τμήμα. Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις δύο τα ξημερώματα, ενώ αρχικά ο θόρυβος θεωρήθηκε σεισμός.

Σύμφωνα με τον νέο Ποινικό Κώδικα, η εγκατάλειψη σημείου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές αποτελεί πλημμέλημα, με ποινές που περιλαμβάνουν πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση. Οι προβλεπόμενες ποινές διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για υποτροπή, με αυστηρότερες κυρώσεις σε περιπτώσεις επανάληψης.