Την ώρα που οι ιδιοκτήτες των οχημάτων και της μάντρας κτιρίου στη Φιλοθέη, στα οποία προκάλεσε ζημιές ο Βασίλης Μπισμπίκης πέφτοντας επάνω τους με το θηριώδες Ford Raptor που οδηγούσε, διαψεύδουν ότι ο ηθοποιός άφησε χαρτάκι με τα στοιχεία του, ο ίδιος επανέλαβε τον ισχυρισμό του στην κατάθεση του στην Τροχαία Κηφισιάς, δίνοντας όμως μια νέα διάσταση.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο ηθοποιός ανέφερε, ότι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) και όταν διαπίστωσε, ότι έχει προκαλέσει υλικές ζημιές, αποφάσισε να αφήσει τα στοιχεία του σε ένα… διαφημιστικό φυλλάδιο.

Αναλυτικά η κατάθεση του Βασίλη Μπισμπίκη:

«Ξημερώματα Σαββάτου, περίπου 05:30 η ώρα, καθώς επέστρεφα σπίτι μου, έχασα τον έλεγχο του αυτοκινήτου μου, γλίστρησε και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα – μαντρότοιχο, κατέβηκα κάτω και διαπίστωσα ότι υπήρχαν υλικές ζημιές στα οχήματα. Δεν υπήρχε κανένας στο σημείο και λόγω της ώρας άφησα ένα χαρτάκι με τα στοιχεία μου. Δεν είχα λευκή σελίδα και χρησιμοποίησα ένα διαφημιστικό φυλλάδιο.

Λίγες ώρες αργότερα, όταν ξύπνησα, επικοινώνησα με τη συνεργάτιδά μου να ενημερώσει το αστυνομικό τμήμα της Φιλοθέης για το συμβάν, όπως και έκανε και άφησε τα στοιχεία μου σε περίπτωση που με αναζητήσει όποιος από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Έπειτα, αμέσως μετά το τηλεφώνημα, κάλεσα ο ίδιος και την ασφαλιστική και δήλωσα το τροχαίο. Μόλις με κάλεσαν από την Τροχαία Κηφισιάς, πήγα αμέσως».

Οι ιδιοκτήτες που είδαν ζημιές στα αυτοκίνητά τους, ισχυρίζονται από την πλευρά τους, ότι δεν βρήκαν κανένα σημείωμα, αμφισβητώντας την τοποθέτηση του ηθοποιού.