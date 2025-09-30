Σχεδόν 11 ώρες μετά το τροχαίο με εγκατάλειψη που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη, συνεργάτιδα του ηθοποιού και της Δέσποινας Βανδή τηλεφώνησε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και ζήτησε να μιλήσει με τον αξιωματικό υπηρεσίας.

Ο αστυνομικός αυτός μίλησε στο MEGA και περιέγραψε τον διάλογο που είχαν, ενώ επισήμανε τα στοιχεία που του έκαναν εντύπωση. «Με κάλεσε μία κυρία το Σάββατο γύρω στις 4:00–5:00 το μεσημέρι, για να ενημερώσει για ένα τροχαίο. Μου είπε, ότι είναι συνεργάτιδα του κ. Μπισμπίκη, χωρίς να μου πει το δικό της όνομα. Μου είπε, ότι έγινε ένα ατύχημα με υλικές ζημιές». Ο αστυνομικός που συνομίλησε μαζί της, τονίζει πως δεν έγιναν γνωστές οι πραγματικές συνθήκες του ατυχήματος. Έγινε, όπως υποστηρίζει, προσπάθεια να υποβαθμιστεί αυτό που είχε συμβεί και θυμάται τα λόγια που του είπε η γυναίκα.

«Συγκεκριμένα, ότι ο κ. Μπισμπίκης χτύπησε κατά το ξεπαρκάρισμα κάποιον και με ρώτησε ποια είναι η διαδικασία. Της εξήγησα, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είτε ειδοποιούμε το 100, για να έρθει περιπολικό να καταγράψει… “Όχι”, μου λέει, “ο κ. Μπισμπίκης βιαζόταν πολύ και έφυγε”. “Ωραία της λέω, αν είναι μικρή η ζημιά, μπορείτε να πείτε στον κ. Μπισμπίκη να γυρίσει, να δει την πινακίδα του οχήματος που χτύπησε και να κάνει μία φιλική δήλωση. Να μιλήσει με τον ασφαλιστή του”».

Ο αξιωματικός υπηρεσίας του Αστυνομικού Τμήματος Φιλοθέης ήταν κατηγορηματικός: «Εμένα η συνεργάτιδα του κ. Μπισμπίκη δεν μου είπε ποτέ, ότι ο άνθρωπος παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και ότι μάζεψε δέντρα και μάντρες. Αυτά δεν μου τα είπε». Όλα αυτά, την ώρα που ο Βασίλης Μπισμπίκης έδινε κανονικά την προγραμματισμένη του συνέντευξη στον Alpha. Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που είχε παρασύρει, προσπαθούσαν να μάθουν, ποιος είχε προκαλέσει τις ζημιές και πώς θα αποζημιωθούν.

«Μου έδωσε να καταλάβω από τα δεδομένα που μου παρέθεσε, ότι είχε ένα ατύχημα υλικών ζημιών, πλην όμως το ατύχημα δεν ήταν αυτό, που διαπιστώθηκε ότι ήταν. Οπότε εγώ της έδωσα πληροφορίες και την κατηύθυνα βάσει των δεδομένων που μου παρέθεσε τηλεφωνικώς» λέει ο αστυνομικός που εκτελούσε χρέη αξιωματικού υπηρεσίας το μεσημ΄λερι του περασμένου Σαββάτου.

Η συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δέσποινας Βανδή, δεν θέλησε σε κανένα σημείο του διαλόγου να αποκαλύψει τα στοιχεία της, όπως λέει. «Εγώ, πίσω από το τηλέφωνο, δεν μπορούσα να έχω γνώση του τι έγινε. Κι έτσι της είπα, ότι “αν είναι μικρή η ζημιά, μπορείτε και να μην φωνάξετε περιπολικό. Να γυρίσει ο κ. Μπισμπίκης”, της λέω, “να δει την πινακίδα του οχήματος που χτύπησε και να του κάνει φιλική δήλωση”. Σε καμία περίπτωση δεν μου είπε τα πραγματικά γεγονότα, ότι χτύπησε τρία αυτοκίνητα, ότι το ένα το έβγαλε ολική, ότι πήρε μάντρα μαζί του».

Εκείνα τα δευτερόλεπτα, ο αξιωματικός υπηρεσίας δεν μπορούσε να φανταστεί, τα όσα είχαν προηγηθεί, λέει. «Δεν σου πάει το μυαλό, ότι θα έχει κάνει καραμπόλα με τρία αυτοκίνητα. Εκ των υστέρων ο κ. Μπισμπίκης υποστήριξε στην κατάθεσή του, ότι μίλησε με τον αστυνομικό στο τμήμα της Φιλοθέης και τον ενημέρωσε. Και την κλήση την προσκόμισε λέγοντας: “Να, εγώ μίλησα”. Βέβαια, η κλήση έγινε, αλλά δεν μίλησε αυτός, μίλησε η συνεργάτιδά του».

Η συνεργάτιδά του απέφυγε να πει την αλήθεια για το ατύχημα που προηγήθηκε, με την επίμαχη συνομιλία να έχει καταγραφεί και να βρίσκεται ήδη στον φάκελο της υπόθεσης. Αστυνομικές πηγές θεωρούν πολύ πιθανό, πίσω από αυτό το τηλεφώνημα να κρύβεται η στρατηγική του 47χρονου ηθοποιού, μετά το ατύχημα που προκάλεσε. Ο τρόπος που προσπάθησε να διαχειριστεί το όλο θέμα, με στόχο και να αποφύγει το αλκοτέστ εκείνα τα πρώτα λεπτά και να φανεί, ότι ειδοποίησε την Αστυνομία στη συνέχεια.

Η απάντηση της συνεργάτιδας του Βασίλη Μπισμπίκη

Άλλη πτυχή ωστόσο στα γεγονότα δίνει η συνεργάτιδα που τηλεφώνησε στην Αστυνομία. «Δεν ήμουν με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Εγώ ήμουν με τη Δέσποινα Βανδή το Σάββατο το πρωί. Αρχικά ενημέρωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης την Δέσποινα Βανδή για το περιστατικό. Μετά πήρε τηλέφωνο εμένα και μου ζήτησε να πάρω τηλέφωνο την Αστυνομία και να ενημερώσω, ότι χτύπησε κάποια αυτοκίνητα. Πάνω στην ταραχή του, δεν μου είπε πότε συνέβη το τροχαίο. Δεν κατάλαβα κι εγώ πότε ακριβώς έγινε. Θεώρησα, ότι είχε γίνει λίγο πριν. Πήρα τηλέφωνο στο Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης στις 15.27 το μεσημέρι» λέει.

Όπως υποστηρίζει η ίδια: «Απάντησε ο αξιωματικός και του είπα το όνομά μου, ότι είμαι συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη και ότι λίγο νωρίτερα συνέβη ένα ατύχημα. Ο αστυνομικός, σωστά δεν αντιλήφθηκε, ότι μιλάμε για εγκατάλειψη, καθώς δεν διευκρινίστηκε ο χρόνος του τροχαίου. Όμως δήλωσα και το όνομα του Μπισμπίκη και το όνομα το δικό μου. Μάλιστα είπα, ότι τώρα ο Μπισμπίκης πηγαίνει στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και δεν μπορεί να επικοινωνήσει, γι’ αυτό ζήτησε από εμένα να τηλεφωνήσω για να ενημερώσω».

«Προκαλώ την Αστυνομία να γίνει άρση απορρήτου και να αποδειχθεί ποια ήταν η συνομιλία μου με τον αστυνομικό. Η μόνη πληροφορία που δεν είχε ο αξιωματικός, ήταν ο χρόνος του τροχαίου. Δηλαδή, κατάλαβε λάθος ότι το τροχαίο μόλις είχε συμβεί, γιατί εγώ από δική μου παρανόηση αυτό του είπα. Γι’ αυτό μου είπε να πάρω το 100 ή καλύτερα την ασφαλιστική» συμπληρώνει, σημειώνοντας: «Μάλιστα, επεσήμανα στον αστυνομικό, ότι ενημερώνω, ώστε στην περίπτωση που κάποιος κάτοικος απευθυνθεί στην Αστυνομία για το τρακαρισμένο του όχημα, επειδή δεν αφήσαμε σημείωμα πάνω στα αυτοκίνητα, να τον ενημερώσουν, ότι το αυτοκίνητο που προκάλεσε τις ζημιές είναι του Μπισμπίκη».