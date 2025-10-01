Κλεισμένος στο σπίτι του παραμένει ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε με το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένα Ι.Χ. και σπίτια, στην περιοχή της Φιλοθέης, προκαλώντας με τους ισχυρισμούς και τις αντιφάσεις του, οργή σε περίοικους.

Μετά τον αρχικό ισχυρισμό του πως άφησε σημειώματα στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων που χτύπησε, δόθηκε μία άλλη περιγραφή που οι κάτοικοι της περιοχής διαψεύδουν.

Το σημείωμα

«Κατέβηκα κάτω και διαπίστωσα ότι υπήρχαν υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Δεν υπήρχε κανένας στο σημείο και λόγω της ώρας άφησα ένα χαρτάκι με τα στοιχεία μου. Δεν είχα λευκή σελίδα και χρησιμοποίησα ένα διαφημιστικό φυλλάδιο. Λίγες ώρες αργότερα όταν ξύπνησα επικοινώνησα με τη συνεργάτιδά μου (να επικοινωνήσει με το Α. Τ. Φιλοθέης και να ενημερώσει για το συμβάν».

«Ούτε χαρτάκι είχε αφήσει, ούτε ραβασάκι, αυτά είναι ψέματα», είπε κάτοικος της Φιλοθέης.

Όπως αποκάλυψε το Live News, οι Αρχές ενημερώθηκαν για το τροχαίο 12 ώρες αργότερα, όχι από τον Βασίλη Μπισμπίκη αλλά από μία συνεργάτιδά του, η οποία τηλεφώνησε στο ΑΤ Φιλοθέης και ζήτησε να μιλήσει με τον αστυνομικό υπηρεσίας.

«Μου είπε ότι ο κ. Μπισμπίκης χτύπησε κατά το ξεπαρκάρισμα κάποιον και με ρώτησε ποια είναι η διαδικασία. Της εξήγησα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είτε ειδοποιούμε το 100 για να έρθει περιπολικό να καταγράψει… Όχι, μου λέει, ο κ. Μπισμπίκης βιαζόταν πολύ και έφυγε. Ωραία, της λέω, αν είναι μικρή η ζημιά, μπορείτε να πείτε στον κ. Μπισμπίκη να γυρίσει, να δει την πινακίδα του οχήματος που χτύπησε και να κάνει μια φιλική δήλωση. Να μιλήσει με τον ασφαλιστή του».

Σύμφωνα με τον αξιωματικό υπηρεσίας, που δεν ενημέρωσε ούτε εκείνος την Άμεση Δράση, στο τηλεφώνημα υποβαθμίστηκε πλήρως η βαρύτητα του περιστατικού.

Αστυνομικές πηγές θεωρούν πιθανό πίσω από αυτό το τηλεφώνημα να κρύβεται η στρατηγική του 47χρονου ηθοποιού μετά το ατύχημα που προκάλεσε.

Ο τρόπος που προσπάθησε να διαχειριστεί το όλο θέμα με στόχο και να αποφύγει το αλκοτέστ αλλά και να φανεί ότι ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παραμένει κλεισμένος στον εαυτό του. Δίπλα του είναι η Δέσποινα Βανδή.