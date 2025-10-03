Το πρωί της Παρασκευής, στο Σύνταγμα, δίπλα στον Πάνο Ρούτσι βρέθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης. Ο γνωστός ηθοποιός, όπως και πολλοί άλλοι πολίτες, θέλησε να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον απεργό πείνας. Ο Βασίλης Μπισμπίκης συνομίλησε για αρκετή ώρα με τον Πάνο Ρούτσι, εκφράζοντας την υποστήριξή του στον δύσκολο αγώνα που δίνει για να αποδοθεί δικαιοσύνη στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σημειώνεται ότι σήμερα λίγο μετά τις 8.00 το πρωί ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας συνοδεία της συζύγου του. Ο δήμαρχος Νίκαιας βρέθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Όλες αυτές τις μέρες πίνει μόνο νερό, χαμομήλι και ηλεκτρολύτες. Ο Ρούτσι αρνήθηκε τη νοσηλεία.

Ο πατέρας του Ντένι όμως παρά τους κινδύνους επέστρεψε στο σημείο του αγώνα. Είναι εμφανώς καταβεβλημένος.

Η ανακοίνωση του Γενικού Κρατικού Νίκαιας για τον απεργό πείνας

«Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας. Υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου», καταλήγει η ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Η ανακοίνωση των γιατρών του νοσοκομείου:

« Για τον κ. ΡΟΥΤΣΙ Πάνο, 48 ετών, σε απεργία πείνας από την 15η 9ου 2025 (19η ημέρα)

Ο κ. Ρούτσι που παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων ιατρών, έχει ατομικό αναμνηστικό υπερτάσεως, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας, εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του ΓΝ Νίκαιας.

Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια, και αιμωδίες κάτω άκρων.

Κατά την αντικειμενική εξέταση συνεχίζει εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.

Έχει συνολικά απωλέσει 10 Kg σωματικού βάρους που αντιστοιχεί στο 8,9 % του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία.

Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στην 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.

Το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του όταν ξεκίνησε ήταν ήδη βεβαρυμένη, και το ότι παραμένει σε ανοιχτό χώρο, λειτουργεί αθροιστικά.

Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιού του, ταυτοποίηση αλλά και βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές, και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό.

Επίσης αρνείται να νοσηλευτεί. Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του.

Εκ μέρους της ιατρικής ομάδας που παρακολουθεί τον κ. Ρούτσι (Όλγα Κοσμοπούλου παθολόγος – λοιμωξιολόγος, Μαρία Καραμπέλη παθολόγος-επειγοντολόγος, Δημήτρης Ζιαζιάς παθολόγος, Χρύσα Μπότση, πνευμονολόγος, Άννα Καραγεωργίου γενική γιατρός εξειδικευόμενη επειγοντολογίας, Λίνα Διαμαντοπούλου ειδικευόμενη παθολογίας, Αγάπη Ηλιάκη ειδικευόμενη παθολογίας, Μάζη Κωνσταντίνα, ειδικευόμενη παθολογίας».