Ένοχος κρίθηκε το μεσημέρι Τετάρτης (08/10) ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, ενώ η εισαγγελέας δέχτηκε τα ελαφρυντικά της υπεράσπισης του ηθοποιού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) προκάλεσε τροχαίο με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές σε τουλάχιστον 3 αυτοκίνητα και σε μια γκαραζόπορτα στη γειτονιά του, ενώ στη συνέχεια να εγκατέλειψε το σημείο. Η δίκη του ορίστηκε για σήμερα και διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ΚΟΚ.

Νωρίτερα, η πλευρά του γνωστού ηθοποιού ζήτησε να καταθέσει ο αξιωματικός υπηρεσίας του ΑΤ Φιλοθέης με τον οποίο είχε επικοινωνήσει η συνεργάτιδά του για να τον ενημερώσει για το τροχαίο του ηθοποιού όμως η δίκη μετά από μία σύντομη διακοπή συνεχίστηκε.