Το πρωί έφτασε ο Βασίλης Μπισμπίκης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να δικαστεί από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για τις ζημιές που προκάλεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη. Υπενθυμίζεται ότι του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκατάλειψη.

Η δίκη ξεκίνησε αλλά διεκόπη για κάποια ώρα προκειμένου να κληθεί ο αστυνομικός, ο οποίος είχε σηκώσει το τηλέφωνο για να γίνει η καταγραφή του συμβάντος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μάλιστα, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε καταγραφικό στο αστυνομικό τμήμα, ζητήθηκε από την πλευρά του Βασίλη Μπισμπίκη να κληθεί ο αστυνομικός προκειμένου να καταθέσει, όπως ζήτησαν και αναβολή, ωστόσο το δικαστήριο έχει διακόψει, προκειμένου να δούμε εάν θα πάει ο αστυνομικός να καταθέσει και πιθανόν η δίκη να αναβληθεί για τις επόμενες ημέρες.