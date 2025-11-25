Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης των Γυναικών ή Διεθνής/Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών καθιερώθηκε με απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 17 Δεκεμβρίου 1999.

Έκτοτε πραγματοποιείται στις 25 Νοεμβρίου κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. Έτσι, στο πλαίσιο της ημέρα, στόχος της οποίας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα έμφυλης βίας, πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης.

Σοκάρουν τα στοιχεία του ΟΗΕ

83.000 χιλιάδες γυναίκες – κορίτσια θύματα παγκοσμίως

2024

50.000 γυναίκες θύματα

137 γυναίκες δολοφονούνταν κάθε μέρα

1 γυναίκα κάθε δέκα λεπτά

Αφρική 22.000 γυναικοκτονίες

Ελλάδα 16.000 γυναικοκτονίες σε 10 μήνες

Tο ανατριχιαστικό βίντεο μέσω AI που «ζωντανεύει» δολοφονημένες γυναίκες

Τα λόγια πραγματικά δεν φτάνουν για το βίντεο που δίνει φωνή στις γυναίκες που δολοφονήθηκαν και δεν μπορούν πια να μιλήσουν.

Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, ο οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» παρουσιάζει μια πρωτοβουλία που συγκλονίζει: με τη συναίνεση των οικογενειών, οι δολοφονημένες από τους συντρόφους και συζύγους τους γυναίκες ζωντανεύουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, για να ακουστούν ξανά.

Στο βίντεο η Ελένη, η Κυριακή, η Γαρυφαλλιά, η Σοφία, η Πολυξέν , η Ερατώ και η Ντόρα μιλούν και ζητούν από ολους μας να μη σιωπούμε.