Περισσότερες από 50.000 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν από συγγενικά τους πρόσωπα το 2024, δηλαδή μία κάθε δέκα λεπτά, σύμφωνα με νέα στοιχεία του ΟΗΕ. Ο διεθνής οργανισμός καταγγέλλει την απουσία «αληθινής προόδου» στην αντιμετώπιση των γυναικοκτονιών παγκοσμίως.

Την ίδια χρονιά, συνολικά 83.000 γυναίκες και κορίτσια έχασαν τη ζωή τους από ανθρωποκτονίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Από αυτές, το 60% δολοφονήθηκε από τον σύντροφό του ή άλλο μέλος της οικογένειας, σύμφωνα με κοινή έκθεση του ΟΗΕ Γυναίκες και του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος.

Η έκθεση δημοσιοποιήθηκε με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και αποκαλύπτει πως καθημερινά 137 γυναίκες δολοφονούνται από άτομα του στενού τους περιβάλλοντος. Οι δράστες περιλαμβάνουν συντρόφους, πατέρες, αδέλφια, θείους ή ακόμη και μητέρες.

Η ανάλυση, που βασίστηκε σε στοιχεία από 117 χώρες, δείχνει μικρή μείωση σε σχέση με το 2023 (51.100 θύματα). Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η έκθεση, η μεταβολή αυτή «δεν υποδεικνύει πραγματική μείωση», καθώς αποδίδεται στις διαφορετικές μεθόδους καταγραφής που εφαρμόζουν τα κράτη.

Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ τονίζουν ότι οι αριθμοί «παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητοι, παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο». Το σπίτι εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο επικίνδυνο χώρο για τις γυναίκες και τα κορίτσια, χωρίς ενδείξεις ουσιαστικής βελτίωσης.

Η γεωγραφία της βίας

Αν και καμία περιοχή του κόσμου δεν έχει απαλλαγεί από το φαινόμενο, ο μεγαλύτερος αριθμός γυναικοκτονιών καταγράφηκε στην Αφρική, με περίπου 22.000 θύματα το 2024. Παράλληλα, ενώ οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 20% των θυμάτων ανθρωποκτονιών παγκοσμίως, το 60% αυτών σκοτώθηκε σε ιδιωτικό χώρο, έναντι μόλις 11% των ανδρών.

Η νέα διάσταση της βίας μέσω τεχνολογίας

«Οι γυναικοκτονίες δεν διαπράττονται από το πουθενά. Εγγράφονται σε έναν κύκλο βίας που μπορεί να ξεκινήσει με καταναγκαστικό έλεγχο, απειλές ή παρενόχληση, ακόμη και στον ψηφιακό κόσμο», δήλωσε η Σάρα Χέντριξ, διευθύντρια πολιτικής του ΟΗΕ Γυναίκες, στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών έχει εντείνει τη βία κατά των γυναικών, δημιουργώντας νέες μορφές κακοποίησης, όπως η δημοσιοποίηση προσωπικών εικόνων χωρίς συναίνεση και η διασπορά «deepfake» βίντεο με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η Χέντριξ προειδοποιεί ότι η βία στο διαδίκτυο «δεν περιορίζεται στον κυβερνοχώρο» και μπορεί να οδηγήσει σε φυσική βία ή ακόμη και σε δολοφονίες. «Για να προληφθούν αυτές οι πράξεις, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν νόμοι που θα αναγνωρίζουν όλες τις μορφές βίας σε βάρος των γυναικών και θα υποχρεώνουν τους δράστες να λογοδοτούν, προτού γίνουν δολοφόνοι», υπογράμμισε.