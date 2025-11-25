Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας υπόθεση κλοπής, που είχε συμβεί τις προηγούμενες μέρες. Για την υπόθεση, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 34χρονης, η οποία κατηγορείται για τo αδίκημα της κλοπής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, άνδρας 37 ετών μετέβη σε κατάστημα ψιλικών στο Ασπρόχωμα, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, ως πελάτης. Κατά την αποχώρησή του, διαπίστωσε ότι είχε αφήσει το κινητό του τηλέφωνο στον πάγκο. Όταν επέστρεψε για να το πάρει, αντιλήφθηκε πως είχε αφαιρεθεί.

Όπως αναφέρει το tharrosnews.gr, από την εξέταση του υλικού κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του καταστήματος, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν μια γυναίκα, επίσης πελάτισσα εκείνη την ώρα, η οποία φέρεται να πήρε τη συσκευή.

Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.