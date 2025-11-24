Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στις 20:00 μ.μ. στην Καλαμάτα, όταν πολίτης εντόπισε δύο παιδιά, 3 και 4 ετών, να περιπλανώνται χωρίς συνοδεία στην οδό Ψαρών και ενημέρωσε άμεσα την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο, όπου παρέλαβαν τα παιδιά και τα μετέφεραν στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, ενώ παράλληλα άρχισαν να αναζητούν τους γονείς τους.

Τελικά για να τα παραλάβει πήγε ο πατέρας τους, που είναι Ρομά, στον οποίον, όμως, πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα παιδιά επέστρεψαν στο σπίτι τους με τη μητέρα τους.