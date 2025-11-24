Το Ιράν καταδίκασε σήμερα τον φόνο του στρατιωτικού ηγέτη του σιιτικού κινήματος της Χεζμπολάχ, που σκοτώθηκε χθες, Κυριακή, σε ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδικάζει σθεναρά τη δειλή δολοφονία του μεγάλου διοικητή της ισλαμικής αντίστασης στον Λίβανο, του μάρτυρα Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι», σημείωσε η ιρανική διπλωματία σε ανακοίνωσή της.

Το ίδιο έκανε κι από την δική του πλευρά, ο Αλί Λαριγιάνι, Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, με ανάρτησή του στο X, κάνοντας λόγο για «Σιωνιστές εγκληματίες».

في ليلة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، استشهد واحد من السائرين الصادقين على نهج سيدة نساء العالمين، الأخ المجاهد هيثم علي طباطبائي، أحد القادة الكبار في حزب الله، مع عدد من رفاقه، على يد الصهاينة المجرمين وقد بلغوا ما تمنوه، لكن نتنياهو ما زال يواصل مغامراته إلى… — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) November 23, 2025

Το AFP επισημαίνει ότι ο Ταμπαταμπάι, που, ήταν σύμφωνα με το Ισραήλ «ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου της Χεζμπολάχ», αποτελεί τον πιο σημαντικό αξιωματούχο του λιβανικού κινήματος, που σκοτώνεται μετά την εκεχειρία, που τέθηκε σε ισχύ πριν από σχεδόν έναν χρόνο, αλλά με το Ισραήλ να συνεχίζει τα πλήγματά του στον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ, η οποία ιδρύθηκε και χρηματοδοτείται από το Ιράν, αποδυναμώθηκε πολύ μετά τον πόλεμο αυτόν με το Ισραήλ και την πτώση του συμμάχου της Μπασάρ Αλ Άσαντ στη Συρία, τον Δεκέμβριο του 2024.

Η δολοφονία του Ταμπαταμπάι «συνιστά κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας του Νοεμβρίου 2024 και βάναυση επίθεση στην εθνική κυριαρχία του Λιβάνου», πρόσθεσε η ιρανική διπλωματία.

Ο Ταμπαταμπάι είχε προαχθεί σε στρατιωτικό επικεφαλής της Χεζμπολάχ, μετά τον θάνατο βασικών στρατιωτικών αξιωματούχων του κινήματος, κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ.