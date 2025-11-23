Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαιώνει ότι η επίθεση στη Βηρυτό είχε ως στόχο τον de facto αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ, Haytham Ali Tabatabai

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιτέθηκε, στο κέντρο της Βηρυτού, στον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ο οποίος ηγήθηκε της στρατιωτικής ενίσχυσης και των προσπαθειών εξοπλισμού της οργάνωσης», αναφέρει το γραφείο του πρωθυπουργού.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου διέταξε την επίθεση κατόπιν σύστασης του υπουργού Άμυνας και του αρχηγού του επιτελείου του IDF», συνεχίζει η δήλωση.

«Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να δράσει για την επίτευξη των στόχων του, σε οποιοδήποτε μέρος και οποιαδήποτε στιγμή».

Πηγή: Times of Israel