Ο Έτορε Μεσίνα, ένας από τους πιο εμβληματικούς προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αποχωρεί από τον πάγκο της Μιλάνο, μετά από σχεδόν επτά χρόνια θητείας στην ομάδα. Ο 66χρονος κόουτς θα παραμείνει στον οργανισμό, αναλαμβάνοντας ρόλο συμβούλου του προέδρου Λεο Ντελ Όρκο, ενώ τη θέση του στον πάγκο θα πάρει ο έμπειρος Τζουσέπε Ποέτα.

Η επαγγελματική πορεία του Μεσίνα ξεκίνησε το 1989 στη Βίρτους Μπολόνια και έκτοτε έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το τελευταίο κεφάλαιο της προπονητικής του καριέρας φαίνεται να γράφτηκε στη Μιλάνο, όπου επέστρεψε το 2019 και ηγήθηκε των «ερυθρόλευκων» στις διοργανώσεις EuroLeague και ιταλικού πρωταθλήματος.

Η απόφαση για αλλαγή στον πάγκο ήρθε μετά από μια απαιτητική αρχή της φετινής σεζόν, με στόχο η ομάδα να ανακτήσει τη δυναμική της. Ο Τζουσέπε Ποέτα, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Μεσίνα στην Μπρέσια ως πιστός βοηθός, είναι πλέον έτοιμος να αναλάβει την ηγεσία της ομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το καλοκαίρι είχε εξεταστεί και η πιθανότητα ανάληψης της θέσης από τον Λούκα Μπάνκι, ωστόσο η πρόταση δεν υλοποιήθηκε. Ο Μεσίνα, διατηρώντας τη θέση του ως σύμβουλος, θα συνεχίσει να στηρίζει την ομάδα, μεταφέροντας την τεράστια εμπειρία του στις αποφάσεις του συλλόγου.