Ο Ιρλανδο-Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Πολ Κοστέλο (Paul Costelloe), γνωστός ως ο προσωπικός στυλίστας της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα για περισσότερα από δέκα χρόνια, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο Κοστέλο έφυγε από τη ζωή «μετά από σύντομη ασθένεια». Ο σχεδιαστής πέθανε στο Λονδίνο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του και τα επτά παιδιά τους.

Ο δημιουργός πολυτελών γυναικείων ενδυμάτων υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ιρλανδικής μόδας και σταθερός συμμετέχων στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου από την έναρξή της το 1984.

Γεννημένος το 1945 στο Δουβλίνο, ο Κοστέλο σπούδασε στην Ακαδημία Σχεδιασμού Μόδας Γκράφτον και στη συνέχεια εργάστηκε ως βοηθός σχεδιαστή σε γαλλικούς οίκους πολυτελείας στο Παρίσι, πριν ενταχθεί στο brand Marks and Spencer στο Μιλάνο. Το 1979 ίδρυσε τη δική του εταιρεία, Paul Costelloe Collections, και λίγα χρόνια αργότερα, το 1983, ανέλαβε τον ρόλο του προσωπικού στυλίστα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, θέση που διατήρησε έως τον θάνατό της το 1997.

Σε συνέντευξή του στον ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTE είχε δηλώσει πως «ένιωθε ότι τα είχε καταφέρει» όταν του ζητήθηκε να γίνει ο σχεδιαστής της. «Ήταν πολύ ανθρώπινη, δεν συμπεριφερόταν σαν πριγκίπισσα… Έφτιαχνε πολύ καλό τσάι και μερικά scones» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι συλλογές του συνδύαζαν το κλασικό στυλ με σύγχρονες καινοτομίες, συχνά εμπλουτισμένες με χρώμα, μοτίβα τουίντ και φλοράλ λεπτομέρειες. Ιδιαίτερη θέση στο έργο του είχε η ιρλανδική του κληρονομιά, με το λινό και το τουίντ να αποτελούν βασικά υλικά των δημιουργιών του.

Τα τελευταία 20 χρόνια συνεργάστηκε με τα Dunnes Stores, παρουσιάζοντας μια επιτυχημένη σειρά ρούχων μόδας και ειδών οικιακής χρήσης. Η τελευταία του συλλογή, με τίτλο «We stroll down Rodeo Drive», παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου τον περασμένο Σεπτέμβριο και ήταν εμπνευσμένη από τη δεκαετία του 1960.

Σε συνέντευξή του στη Vogue το 2024, είχε δηλώσει: «Η φιλοδοξία μου είναι να απομακρυνθώ από τη μόδα τελικά. Να νοικιάσω ένα παλιό αυτοκίνητο και να οδηγήσω στη Γαλλία και να ζωγραφίζω», σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.