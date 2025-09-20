Ήταν 18 Σεπτεμβρίου του 1996 όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα προσγειώθηκε με ιδιωτικό τζετ στην Ελλάδα. Ένα χρόνο πριν τον τραγικό θάνατό της επισκέφθηκε ένα μικρό χωριό στην Εύβοια, κουβαλώντας μαζί της όχι μόνο μια υπόσχεση, αλλά και μια καρδιά γεμάτη τρυφερότητα.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα επισκέφθηκε την Ελλάδα για να εκπληρώσει μια συγκινητική υπόσχεση που είχε δώσει σε έναν Έλληνα, τον Γιάννη Καλυβιώτη.

Ο Γιάννης, 27 ετών, έπασχε από κυστική ίνωση και η γνωριμία του με τη Νταϊάνα είχε γίνει μέσα από μια σειρά συναντήσεων όπου η πριγκίπισσα έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Η υπόσχεση που είχε δώσει στον νεαρό δεν έμενε ανεκπλήρωτη· ο θάνατός του την οδήγησε να ταξιδέψει στην Ελλάδα, για να τιμήσει τη φιλία τους και να σταθεί δίπλα στην οικογένειά του σε μια στιγμή οδύνης.

Ήταν μια από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της πριγκίπισσας πριν από τον θάνατό της το 1997. Η πράξη της αυτή αναδείκνυε την ανθρωπιά και την αφοσίωσή της στους ανθρώπους που είχε γνωρίσει κατά τη διάρκεια των φιλανθρωπικών της δραστηριοτήτων.

Η επίσκεψη της Νταϊάνα στην Εύβοια παραμένει μια συγκινητική στιγμή στην ιστορία των επισκέψεων της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας την προσωπική της σύνδεση με τον ελληνικό λαό.

Η επίσκεψή της στην Εύβοια παραμένει ζωντανή στη μνήμη όσων την έζησαν και συνεχίζει να εμπνέει, ως μια στιγμή ανθρωπιάς και τρυφερότητας που ξεπερνά τα όρια της βασιλικής αίγλης.