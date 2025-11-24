Εκτεταμένες είναι οι ζημιές που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στη βόρεια Κέρκυρα, όπου σπίτια κατακλύστηκαν με λάσπες και φερτά υλικά, ενώ στο χωριό Καρουσάδες αυλές σπιτιών «κρέμονται» κυριολεκτικά στον αέρα, όπως κατέγραψε η ΕΡΤnews.

Στο ίδιο χωριό, ολόκληρη πλαγιά έχει καταρρεύσει πίσω από τον ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου του 17ου αιώνα, με αποτέλεσμα να φαίνονται ακόμη και τα θεμέλια στην πίσω πλευρά του ναού. Ο κίνδυνος κατάρρευσης είναι ορατός, ενώ η εκκλησία πλέον δεν μπορεί να λειτουργεί λόγω της επικινδυνότητας.

Στο χωριό Αρίλλας, ποτάμι το οποίο ξεχείλισε, πλημμύρισε διπλανές επιχειρήσεις και συγκροτήματα ενοικιαζόμενων δωματίων καταστρέφοντας εξοπλισμό, ενώ ο παραλιακός δρόμος καταστράφηκε σε αρκετά σημεία, με την άσφαλτο να κρέμεται στον αέρα.

Στο χωριό Μαγουλάδες, πλαγιά κατέρρευσε στο πίσω μέρος σπιτιού, με αποτέλεσμα να διαλυθεί το υπόστεγό του. Οι ιδιοκτήτες του φοβούνται, ότι με μία νέα κακοκαιρία μπορεί να σπάσει ακόμη και τον τοίχο.

Κλιμάκια μηχανικών του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έφθασαν νωρίς το πρωί στην Κέρκυρα και μαζί με μηχανικούς του δήμου βόρειας Κέρκυρας καταγράφουν στις πληγείσες περιοχές ζημιές από πλημμύρες σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Η καταγραφή θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, ενώ το νησί βρίσκεται και κλιμάκιο από τον ΕΛΓΑ για να καταγράψει απώλειες στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο.