Σειρά αυτοψιών και ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας πραγματοποίησε σήμερα Σάββατο (22/11) ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί.

Κατά την αυτοψία στις πληγείσες από πλημμύρες περιοχές, ο υφυπουργός διαπίστωσε το εύρος των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις περιοχές Σιδάρι, Καρουσάδες και Βελονάδες, όπου οι καταστροφές είναι εκτεταμένες. Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας συνεχίζει τις επιχειρήσεις άρσης εμποδίων και αποκατάστασης της προσβασιμότητας.

Στη σύσκεψη που ακολούθησε, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης των πολιτών. Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία του πλήρους συντονισμού μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και Υπουργείου.

Καταγραφή ζημιών και κρατική αρωγή

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η ταχεία υποβολή των στοιχείων των πληγέντων, ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων.

Ο κ. Κατσαφάδος δήλωσε ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές όχι μόνο της Κέρκυρας, αλλά και όλων των περιοχών που επλήγησαν από τα ακραία φαινόμενα.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΑΕΦΚ, Γιάννης Παυλής, υπογράμμισαν ότι η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των φακέλων, σε συνδυασμό με την άμεση αποστολή τους, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική ενεργοποίηση του μηχανισμού κρατικής αρωγής και τη γρηγορότερη καταβολή των αποζημιώσεων.

Περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στη συνέχεια στη Φιλιππιάδα, στον δήμο Ζηρού, όπου επίσης έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και κατόπιν αιτημάτων των δημάρχων, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι δήμοι Ζαγορίου και Ιωαννιτών της Π.Ε. Ιωαννίνων, οι δήμοι Γεώργιος Καραϊσκάκης και Κεντρικών Τζουμέρκων της Π.Ε. Άρτας, καθώς και οι δημοτικές ενότητες Γράμμου, Νεστορίου και Ακριτών του Δήμου Νεστορίου στην Π.Ε. Καστοριάς.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται επίσης ο δήμος Φιλιατών, με εξαίρεση ορισμένες κοινότητες, ενώ ο δήμος Ζηρού της Π.Ε. Πρέβεζας παραμένει σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης τόσο για τις συνέπειες της δασικής πυρκαγιάς του Αυγούστου 2025 όσο και για τις ισχυρές βροχοπτώσεις του Νοεμβρίου.