Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Κέρκυρα και την Ήπειρο, με κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων, αποκλεισμένους δρόμους και πλημμύρες να πλήττουν ιδιαίτερα τη βόρεια πλευρά του νησιού.

Τα μεγαλύτερα ζητήματα εντοπίζονται στα χωριά Καρουσάδες, Βελονάδες και Σιδάρι, όπου συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση φερτών υλικών από το οδικό δίκτυο.

Στο Σιδάρι, μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε στο σημείο όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε περιπολικά και οχήματα που ήταν σταθμευμένα στον χώρο.

Πλημμύρες και καταστροφές σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα

Η Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα δοκιμάζονται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα από το κύμα κακοκαιρίας. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε, πλημμυρίζοντας τον κάμπο της Βρυσέλλας, όπου βρίσκονται εκτεταμένες καλλιέργειες μανταρινιών.

Οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς βλέπουν την παραγωγή τους να καταστρέφεται μέσα στα νερά την περίοδο της συγκομιδής. Συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της Περιφέρειας Ηπείρου καταγράφουν τις ζημιές και προχωρούν σε παρεμβάσεις για την απορροή των υδάτων.

Ανάλογες καταστροφές σημειώθηκαν και στον κάμπο της Σαγιάδας, όπου οι πορτοκαλεώνες και τα μανταρίνια έχουν βυθιστεί στα λασπόνερα, ενώ αγροτικοί δρόμοι παραμένουν απροσπέλαστοι.

Κατολισθήσεις στο ορεινό δίκτυο της Ηπείρου

Στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Ηπείρου, σε περιοχές όπως η Κόνιτσα και το Πωγώνι, συνεχίζονται οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις βράχων. Τα μηχανήματα των Δήμων και της Πολιτικής Προστασίας εργάζονται ασταμάτητα για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στους δρόμους.