Λόγω της κακοκαιρίας που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στον νομό Ιωαννίνων η Πολιτική Προστασία του απέστειλε μήνυμα του 112 με το οποίο ζητά από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωάννινων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Due to heavy rainfall and landslides in the Regional Unit of #Ioannina limit your movements to essential movements only. ‼️Follow the instraction of the Authorities ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Στο μεταξύ, την κήρυξη του Δήμου Πωγωνίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά, με επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Καψάλης, μετά τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Γεωργίου_Καραΐσκάκη και #Κεντρικών_Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και καθιζήσεις σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, σημαντικές φθορές σε γέφυρες και γενικά εκτεταμένες ζημιές στις δημοτικές υποδομές, δημιουργώντας σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και των τεχνικών συνεργείων, η έκταση των ζημιών υπερβαίνει τις δυνατότητες των διαθέσιμων μέσων.

Ο κ. Καψάλης τονίζει την κρίσιμη κατάσταση λόγω της ακριτικής θέσης, των ιδιαίτερων γεωγραφικών χαρακτηριστικών και επισημαίνει ότι «η ανάγκη για άμεση κρατική υποστήριξη είναι επιτακτική».

Σοβαρά προβλήματα και στην Άρτα

Ο Δήμος Αρταίων ενημερώνει τους πολίτες ότι, ύστερα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, ενώ εστάλη μήνυμα του 112 για κατολισθήσεις στις περιοχές Γεωργίου Καραΐσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων. «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Γεωργίου_Καραΐσκάκη και #Κεντρικών_Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Τα κύρια συμβάντα, όπως σημειώνει ο Δήμος, αφορούν:

Την περιοχή Κακολάγκαδο (Άρτα – Ροδαυγή), όπου μετά από μεγάλη κατολίσθηση και υπερχείλιση ρέματος ο δρόμος έχει κοπεί πλήρως και η κυκλοφορία είναι αδύνατη. Η περιοχή είναι απροσπέλαστη και συνεργεία βρίσκονται ήδη στο σημείο.

Τον Αμμότοπος (μετά την Κιάφα), όπου έχει σημειωθεί σημαντική κατολίσθηση, με αποτέλεσμα σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των διερχομένων.

Ενώ στην Παντάνασσα παρατηρείται υπερχείλιση χειμάρρου, που δημιουργεί συνθήκες επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο και στα παρακείμενα σημεία.

Σφοδρό πλήγμα της κακοκαιρίας και στην Κέρκυρα

Στο βόρειο τμήμα του νησιού η δυνατή βροχή προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ενώ σε αρκετά σημεία η πρόσβαση είναι προσωρινά αδύνατη. Μάλιστα, χρειάστηκε να γίνει επιχείρηση απεγκλωβισμού για ένα ζευγάρι με το μωρό του. Μάλιστα, ζητούν να κηρυχθεί ο Δήμος της βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στο χωριό Καρουσάδες, μία ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και σε σπίτια, ευτυχώς ακατοίκητα. Οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από λάσπη και έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, καθιστώντας την περιοχή προσωρινά μη προσβάσιμη.

Προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο Σιδάρι, όπου οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και η κυκλοφορία γίνεται με μεγάλη δυσκολία. Στο νότιο τμήμα του νησιού κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων στον άξονα από τα Μοραΐτικα έως το Τσάκι Μπενιτσών έχουν οδηγήσει σε κλείσιμο τμημάτων του δρόμου.

Λόγω της κατάστασης, με απόφαση του δημάρχου Βόρειας Κέρκυρας αρκετές σχολικές μονάδες θα παραμείνουν σήμερα κλειστές. Μεταξύ αυτών:

Δημοτικό, Γυμνάσιο, Νηπιαγωγείο και Παιδικός Σταθμός Καρουσάδων

Σχολικό Κέντρο και Νηπιαγωγείο Βελονάδων

2ο Ειδικό Δημοτικό και Ειδικό Νηπιαγωγείο Βελονάδων

Γυμνάσιο Αμφιπαγιτών

Νηπιαγωγείο Περουλάδων

Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Αυλιωτών