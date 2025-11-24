Προφυλακιστέος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας ο 57χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του και του αδελφού του στον Μασταμπά Ηρακλείου Κρήτης.

Το συμβάν έλαβε χώρα στις 31 Οκτωβρίου, με τον 57χρονο να πέφτει από την ταράτσα του σπιτιού μετά την κατάσβεση της φωτιάς, που έβαλε ο ίδιος στο διαμέρισμα όπου έμενε με την 94χρονη μητέρα του και τον 60χρονο κατάκοιτο αδελφό του, οι οποίοι κάηκαν ζωντανοί. Ο κατηγορούμενος νοσηλεύτηκε για περίπου 20 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ, στη συνέχεια πήρε εξιτήριο και μεταφέρθηκε στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου, ωστόσο λόγω των σοβαρών τραυμάτων του έπρεπε και πάλι να νοσηλευτεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η συνήγορος του Αλεξάνδρα Σπανάκη ζήτησε να μείνει στο σπίτι του με ηλεκτρονική επιτήρηση, αλλά αυτό δεν είναι δυνατό, καθώς η περιοχή δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή. Λόγω όμως και των σοβαρών προβλημάτων υγείας του, δεν μπορεί να κρατηθεί κανονικά στη φυλακή. Η ίδια θα ζητήσει αύριο Τρίτη (25/11) να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, για να εκτιμηθεί η ψυχική του κατάσταση.

Περίμενε να φύγει η αδερφή του για να βάλει τη φωτιά

Συγκλονιστικά είναι τα όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία και αφορούν τις κινήσεις του 57χρονου πριν και κατά τη διάρκεια του εγκλήματος. Όπως αναφέρεται: «Ο κατηγορούμενος συζούσε με τη μητέρα και τον αδελφό του, καθώς και με την αδελφή του … η οποία αποχώρησε από την οικία περί τις 18.00, αφήνοντας εκεί την μητέρα και τους δύο αδελφούς της, ενώ όπως δήλωσε ο αδελφός της, ψυχολογικά ήταν “πεσμένος” και είχε έντονη θλίψη. Μετά την αποχώρησή της από την οικία, ο κατηγορούμενος … για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με την χρήση πιθανόν εύφλεκτου υλικού, έβαλε φωτιά εντός του διαμερίσματος, αφού προηγουμένως είχε τοποθετήσει νάιλον σακούλα στο κεφάλι του θανόντα αδελφού του».