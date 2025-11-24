Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο:
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο:
Η Σελήνη από την Παρθένο βρίσκεται σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει στιγμές σύγχυσης ή έντονης συναισθηματικής ευαισθησίας. Οι επιρροές αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν την κρίση και να δημιουργήσουν μια πιο ονειρική ή αβέβαιη διάθεση στα περισσότερα ζώδια. Αργότερα, η είσοδος της Σελήνης στον Ζυγό φέρνει ισορροπία και αναζήτηση αρμονίας στις […]
Η αγαπημένη αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, επιστρέφει με τις αναλυτικές προβλέψεις της ημέρας και τις πολύτιμες συμβουλές της για όλα τα ζώδια. Με την εμπειρία και τη χαρακτηριστική της προσέγγιση, βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τις ενέργειες της ημέρας και να κινηθούμε με περισσότερη σιγουριά και θετική διάθεση. Σύμφωνα με τη Βίκυ Παγιατάκη, η […]