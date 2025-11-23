Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την «προσωπική» του ευγνωμοσύνη προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά από ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στα κοινωνικά δίκτυα, στην οποία κατηγόρησε εκ νέου το Κίεβο ότι «δεν δείχνει καμία ευγνωμοσύνη».

«Η Ουκρανία είναι ευγνώμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προς κάθε αμερικανική καρδιά και προσωπικά προς τον πρόεδρο Τραμπ για τη βοήθεια που, αρχή γενομένης από τους Javelin, έχει σώσει ουκρανικές ζωές», ανέφερε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Χ.

Οι Javelin είναι αντιαρματικοί πύραυλοι αμερικανικής κατασκευής, οι οποίοι στάλθηκαν στην Ουκρανία από τα πρώτα στάδια της ρωσικής εισβολής. Η αποστολή τους εντάχθηκε στο πλαίσιο της στρατιωτικής βοήθειας που παρείχε η κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Τα όπλα αυτά εξελίχθηκαν σε σύμβολο της ουκρανικής αντίστασης απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, ενισχύοντας σημαντικά τις αμυντικές δυνατότητες του Κιέβου.