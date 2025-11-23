Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη έχει εισέλθει ξανά σε περίοδο έντονης δραστηριότητας, με συνεχείς υπερχειλίσεις λάβας να παρατηρούνται από τις 22 Νοεμβρίου.

Τα νέα αυτά φαινόμενα ακολουθούν την έκρηξη της 9ης Νοεμβρίου, υποδηλώνοντας ότι η ηφαιστειακή κινητικότητα παραμένει υψηλή.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κατάσταση εξελίσσεται δυναμικά και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση.