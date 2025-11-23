Ο Τάισον ήταν ο ήρωας της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Κηφισιά, καθορίζοντας τη νίκη της ομάδας με δύο εντυπωσιακά γκολ στα τελευταία λεπτά. Με εκπληκτικό σπριντ και ακριβή τελειώματα, ολοκλήρωσε τις πάσες του Ζίβκοβιτς, χαρίζοντας στο κοινό μια αξέχαστη νίκη.

Αμέσως μετά το πρώτο του τέρμα, ο Τάισον δημιούργησε μια στιγμή που θα μείνει στη μνήμη των φιλάθλων: πανηγύρισε μιμούμενος έναν ηλικιωμένο με μπαστούνι, περπατώντας αργά αλλά γεμάτος ζωντάνια, με το πάθος ενός 20χρονου στο γήπεδο. Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, αποθεώνοντας τον Βραζιλιάνο.

Ο ίδιος, έκανε γνωστό τον λόγο που πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο:

«Την εβδομάδα αυτή διάβασα σχόλια που αμφισβητούσαν την ικανότητά μου και τη θέση μου στην ομάδα. Ήθελα να δείξω με τον τρόπο μου ότι δεν με πτοούν τέτοια λόγια και ότι συνεχίζω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό.»

«Όταν παίζω με τη φανέλα της ομάδας, μπαίνω στο γήπεδο με όλη μου την καρδιά. Δεν αφήνω κανένα σχόλιο να με επηρεάσει. Αυτό που κάνω είναι να δουλεύω σκληρά και να απολαμβάνω το παιχνίδι.»