Ο Μαντί Καμαρά αντικαταστάθηκε στο 16ο λεπτό του αγώνα στην Γαλλία με Λιλ λόγω ενός τραυματισμού στο πόδι και φαίνεται πως θα μείνει εκτός από τα επόμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ μέχρι την διακοπή του πρωταθλήματος στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο Καμαρά δεδομένα θα χάσει τα παιχνίδια αυτής της εβδομάδας με Βόλο, ΑΕΛ (Κύπελλο) και Πανσερραϊκό, ενώ θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 9 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Τόμας Κεντζιόρα, ο οποίος δέχθηκε δυνατό χτύπημα στο κεφάλι

κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Λιλ. Ο Πολωνός αμυντικός, που χρειάστηκε να του γίνουν ράμματα αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, θα παραμείνει εκτός προπονήσεων τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, ακολουθώντας το σχετικό ιατρικό πρωτόκολλο για τραυματισμούς στο κεφάλι. Ο Κεντζιόρα θα μείνει εκτός τόσο από τον αγώνα με τον Βόλο και με την ΑΕΛ την Τετάρτη για το Κύπελλο.

Η κατάσταση και των δύο παικτών θα επανεκτιμηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ να παρακολουθεί στενά την πορεία της αποθεραπείας τους, ώστε να μην υπάρξει κανένα ρίσκο ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι συνεργάτες του παρακολουθούν με ανησυχία την κατάσταση των δύο ποδοσφαιριστών, καθώς αμφότεροι αποτελούν βασικά στελέχη του φετινού ΠΑΟΚ.

Ο Καμαρά, που έχει ανεβάσει στροφές το τελευταίο διάστημα, είναι κομβικός στη λειτουργία του κέντρου, ενώ ο Κεντζιόρα, με τη σταθερότητά του και την εμπειρία του, δίνει σημαντικές λύσεις στα μετόπισθεν. Στον ΠΑΟΚ ελπίζουν πως οι δύο τραυματισμοί δεν θα αποδειχθούν σοβαροί, καθώς το πρόγραμμα του Οκτωβρίου περιλαμβάνει συνεχόμενα και κρίσιμα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μέχρι τότε, ο Λουτσέσκου θα ετοιμάσει εναλλακτικές λύσεις, με στόχο να καλυφθούν επάξια τα πιθανά κενά, γνωρίζοντας πως θα δεδομένα 100% έτοιμοι ο Μαγκομέντ Οζντόεφ και Τάισον.