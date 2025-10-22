Ο Δικέφαλος του Βορρά είναι έτοιμος να αναχωρήσει για τη Γαλλία, όπου θα αντιμετωπίσει την ισχυρή Λιλ για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League για τη σεζόν 2025-26.

Η αναμέτρηση αυτή θεωρείται κρίσιμη για την πορεία του συλλόγου στη διοργάνωση, καθώς βρίσκεται σε ένα σημείο όπου κάθε βαθμός είναι καθοριστικός για την εξασφάλιση μιας θέσης στη νοκ-άουτ φάση.

Εστίαση στην τακτική και τις στατικές φασεις

Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε το πρωί της Τετάρτης (22.10) με την τελευταία προπόνηση να λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.

Το προπονητικό επιτελείο, με επικεφαλής τον προπονητή, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο τακτικό κομμάτι. Οι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε ανάλυση του αντιπάλου, προσομοίωση καταστάσεων αγώνα και δουλειά πάνω στον τρόπο ανάπτυξης και αμυντικής λειτουργίας που θα ακολουθηθεί επί γαλλικού εδάφους.

Ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος αφιερώθηκε στο οικογενειακό διπλό, το οποίο λειτουργεί ως τελικό τεστ πριν από την αναχώρηση, δίνοντας την ευκαιρία στους προπονητές να δοκιμάσουν την ενδεκάδα και τους πιθανούς σχηματισμούς.

Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στις στατικές φάσεις, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους σε τέτοιου είδους ευρωπαϊκές αναμετρήσεις υψηλού επιπέδου.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ για τη Γαλλία θα έχει δύο σημαντικές απώλειες. Οι ποδοσφαιριστές Μάγκομεντ Οζντόεφ και Τάισον έμειναν εκτός προπόνησης λόγω ενοχλήσεων.

Αμφότεροι υποβλήθηκαν σε θεραπευτικό πρόγραμμα και, για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να μην επιδεινωθεί η κατάστασή τους, αποφασίστηκε να μη συμπεριληφθούν στην ταξιδιωτική αποστολή.

Το γεγονός αυτό, αν και αποτελεί πλήγμα για την ομάδα λόγω της ποιότητας και της εμπειρίας των δύο παικτών, δεν εμπνέει ανησυχία για τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Η ιατρική εκτίμηση αναφέρει ότι πρόκειται για ήσσονος σημασίας προβλήματα και αναμένεται η άμεση επάνοδός τους στις επόμενες υποχρεώσεις.

Παρά τις απουσίες, ο προπονητής του ΠΑΟΚ έχει στη διάθεσή του ένα πλήρες και ανταγωνιστικό ρόστερ 23 παικτών για την αναμέτρηση με τη Λιλ. Αναλυτικά, οι ποδοσφαιριστές που θα επιβιβαστούν στο αεροπλάνο για τη Γαλλία είναι:

Παβλένκα , Τσιφτσής , Μοναστηρλής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Θυμιάνης , Μεϊτέ , Καμαρά , Μπιάνκο , Κωνσταντέλιας , Πέλκας , Ιβανούσετς , Μπέρδος , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Τσάλοφ και Γιακουμάκης