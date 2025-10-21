Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στην Γαλλία ο Μπρούνο Ζενεσιό ετοιμάζεται να αλλάξει αρκετά πρόσωπα στην βασική ενδεκάδα, που έφερε την νίκη με 2-0 στο «Μποζουάρ» με αντίπαλο την Ναντ.

Όπως γράφεται σε γαλλικά ΜΜΕ ο Ζενεσιό θα ξεκουράσει σχεδόν όλη την αμυντική του τετράδα (Μενιέ, Εμπεμπά, Μαντί και Περό), τους έναν από τους δυο βασικούς του χαφ (Αντρέ ή Μπουαντί) και τους δυο από τους τέσσερις παίκτες της επίθεσης (Ζιρού και Πάρντο).

Η πιθανή ενδεκάδα της Λιλ κόντρα στον ΠΑΟΚ μοιάζει να ειναι με τον Οζέρ κάτω από τα δοκάρια, τον Σάντος στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Βερντόνκ στο αριστερό, όπου θα πάρουν τις θέσεις των βασικών Μενιέ και Περό.

Ο Μενιέ έπαιξε 90 λεπτά απέναντι στην Ναντ, ενώ ο Σάντος έμεινε εκτός αποστολής ενώ για τον Λιλ υπάρχει ένα σερί τριών αγώνων μέσα σε μια εβδομάδα μετά τον αγώνα με τον Δικέφαλο. Σε ότι αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας θα δώσει ο Βερντόνκ ανάσες στον Περό.

Στο κέντρο της άμυνας φαίνεται να έχει προβάδισμα το δίδυμο των Γκόφι και Ενγκόι (δεν έπαιξε με την Ναντ), ενώ στο 4-2-3-1 στην μεσαία γραμμή ο Μπρούνο Ζενεσιό σύμφωνα με τα ρεπορτάζ την Γαλλία, θέλει να βάλει στον αγώνα με τον Δικέφαλο τους Μπουαντί και Αντρέ.

Παραμένει άγνωστο το πότε θα επιστρέψουν στις προπονήσεις οι Ναμπίλ Μπενταλέμπ και και Ενγκαγιέλ Μουκάου, με τον Μπουαντί να ειναι το επόμενο διαμάντι της Λιλ που θα πουλήσει πολλά εκατομμύρια και φέτος κάνει το ξεπέταγμα του ο 18χρονος χαφ.

Ο Χάραλντσον φαίνεται ότι θα κρατήσει την θέση του στην ενδεκάδα μετά την καλή του εμφάνιση εναντίον της Ναντ, αλλά δεν θα αγωνιστεί για 90 λεπτά. Ο Κορέια στα δεξιά πήρε ανάσες με την Ναντ αφού δεν έπαιξε σε όλο το 90λεπτό οπότε ειναι φαβορί να παίξει απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Στην απέναντι πλευρά ο Σαχραουί θα πάρει την θέση του βασικού Πάρντο, ενώ στην κορυφή της επίθεσης αυτός ο Ιγκαμάνε θα ξεκινήσει μιας που ο πολύπειρος Ολιβιέ Ζιρού έφυγε με ενοχλήσεις και κρατώντας τον μηρό του στο «Μποζουάρ».