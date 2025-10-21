Η αναμέτρηση την Πέμπτη το βράδυ (22:00) βρίσκει τον Δικέφαλο του Βορρά να διέρχεται μια από τις καλύτερες φάσεις του στη σεζόν, έχοντας κατακτήσει δύο διαδοχικά ντέρμπι που τον εκτόξευσαν στην κορυφή του εγχώριου πρωταθλήματος.

Παρά την ψυχολογική ανάταση, η ευρωπαϊκή του θέση παραμένει ακανθώδης. Η ήττα στην Ισπανία από τη Θέλτα (3-1) και κυρίως η «γκέλα» (0-0) με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, έχουν περιορίσει τα περιθώρια λάθους για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται προς το παρόν στα «χαμηλά στρώματα» του ενιαίου βαθμολογικού πίνακα (28η θέση) και απέχει δύο βαθμούς από την πολυπόθητη 24άδα που οδηγεί στην επόμενη φάση. Αυτό το «βαθμολογικό όριο» είναι ο απόλυτος στόχος.

Το… πρότυπο της προηγούμενης σεζόν

Η περσινή σεζόν λειτουργεί ως οδηγός και πηγή αισιοδοξίας. Ο ΠΑΟΚ, με ρεκόρ 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 4 ήττες, είχε καταφέρει να τερματίσει στην 22η θέση με 10 βαθμούς και διαφορά τερμάτων +2, εξασφαλίζοντας τότε την πρόκριση.

Φέτος, η εκκίνηση ήταν ανάλογη, καθώς ο Δικέφαλος άργησε να βρει ρυθμό. Ενώ λοιπόν οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα στο δύσκολο «Πιερ Μορουά» της Λιλ είναι σαφώς καλοδεχούμενο, το πλάνο του ΠΑΟΚ θέλει να «χτυπήσει» τους βαθμούς στα τρία επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν.

Ο ΠΑΟΚ έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα τις επόμενες αναμετρήσεις στις τρεις προσεχείς αγωνιστικές σε παιχνίδια πολύ πιο βατά θεωρητικά:

ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις (4η αγωνιστική): Η ελβετική ομάδα έχει δείξει φέτος αδυναμίες, και το ματς στην Τούμπα αποτελεί μία κομβική ευκαιρία για τρεις βαθμούς.

ΠΑΟΚ – Μπραν (5η αγωνιστική): Οι Νορβηγοί έρχονται στην Τούμπα στο προτελευταίο τους παιχνίδι πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματός τους (30/11), πιθανώς καταπονημένοι.

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ (6η αγωνιστική): Το ταξίδι στο Ράζγκραντ είναι «ιδανικό» για διεκδίκηση βαθμών, ακολουθώντας το περσινό επιτυχημένο παράδειγμα απέναντι στην RFS.

Εάν ο ΠΑΟΚ πράξει τα δέοντα στα δύο κολλητά εντός έδρας ματς και πάρει τους έξι βαθμούς τότε η αναμέτρηση στη Βουλγαρία θα αποτελέσει το «κερασάκι στην τούρτα» για να φτάσει, ή να ξεπεράσει, τους 10 βαθμούς και να βρεθεί στην 24άδα πριν τα Χριστούγεννα.

Μετά την «χρυσή» τριάδα, ακολουθούν οι θεωρητικά δυσκολότερες αναμετρήσεις: Μπέτις (εντός) και Λυών (εκτός). Αυτά τα ματς, που εξ αρχής είχαν χαρακτηριστεί ως τα πιο απαιτητικά της κλήρωσης, θα βρουν τον ΠΑΟΚ είτε να έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση, είτε να παλεύει για μία θέση με ελάχιστες ελπίδες.

Εν κατακλείδι, ο ΠΑΟΚ, έχοντας βρει τον χαμένο του «εαυτό» μέσα σε έναν πιεστικό Οκτώβριο και έχοντας αποδείξει ότι λειτουργεί άψογα υπό πίεση, ταξιδεύει στη Λιλ με την ψυχολογία στα ύψη και, κυρίως, χωρίς το άγχος που επισκίαζε την ομάδα πριν τα δύο νικηφόρα ντέρμπι της Super League. Αυτή η ψυχολογική ώθηση είναι το ισχυρότερο όπλο του στη Γαλλία.