Ο Φραντζί Πιερό προστέθηκε στη λίστα των προβλημάτων της ΑΕΚ, καθώς επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Αϊτής αντιμετωπίζοντας σοβαρή ενόχληση στο γόνατο. Ο Μάρκο Νίκολιτς επιβεβαίωσε ότι ο τραυματισμός αφορά τον μηνίσκο και ότι ο επιθετικός της Ένωσης θα χρειαστεί να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, κάτι που τον θέτει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νίκολιτς:

«Ο Πιερό τραυματίστηκε στο τελευταίο του παιχνίδι με την Αϊτή, έχει ένα πρόβλημα στο γόνατό του, στον μηνίσκο. Θα μείνει εκτός δράσης για τρεις με τέσσερις εβδομάδες, δεν είναι κάτι τόσο μεγάλο. Χτύπησε λόγω του χλοοτάπητα που είναι τεχνητός. Θα πρέπει να γίνει ένας καθαρισμός, θα επιστρέψει μετά τα Χριστούγεννα. Θα γίνει μια αρθροσκόπηση για να ξεπεράσει το πρόβλημα του».