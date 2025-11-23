Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (23/11) η κλήρωση 2992 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 11, 20, 21, 35 και 36 και Τζόκερ ο αριθμός 14.

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, σημειώθηκε τζακ ποτ τόσο στην πρώτη, όσο και στην δεύτερη κατηγορία. Έτσι, στην επόμενη κλήρωση την Κυριακή (23/11) η πρώτη κατηγορία θα μοιράσει τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.