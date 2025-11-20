Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (20/11) η κλήρωση 2991 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 1,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 11, 13, 19, 27, 37 και Τζόκερ ο αριθμός 3.

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, σημειώθηκε τζακ ποτ τόσο στην πρώτη, όσο και στην δεύτερη κατηγορία. Έτσι, στην επόμενη κλήρωση την Κυριακή (23/11) η πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 1.700.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.