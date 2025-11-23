Το τραγικό δυστύχημα το απόγευμα της Παρασκευής (21/11) στο Παγκράτι με έναν 84χρονο να παίρνει σβάρνα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, αλλά και να τραυματίζει θανάσιμα μια 75χρονη γυναίκα που κρατούσε από το χέρι την 32χρονη ΑμεΑ κόρη της, φέρνει στο προσκήνιο το καθεστώς ανανέωσης των αδειών οδήγησης σε ηλικιωμένους.

Ως γνωστός, η οδήγηση μετά τα 65 έτη απαιτεί πιο αυστηρό έλεγχο, πιο αυστηρές αξιολογήσεις. Στην πράξη όμως, όπως προκύπτει από καταγγελίες που έφθασαν στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο καθένας άνω των 65 ετών μπορεί με 250 ευρώ να ανανεώσει το δίπλωμα του. Μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελία, οι κατά τ’ άλλα υπεύθυνοι ανανέωσαν το δίπλωμα οδήγησης ακόμη και σε ηλικιωμένο με άνοια.

«Ο πατέρας μου σε αρχές άνοιας και ενώ έπρεπε να δώσει εξετάσεις για το δίπλωμα, απευθύνθηκε σε μία σχολή οδηγών και του είπαν, ότι με το αντίτιμο των 250 ευρώ θα του φέρουν το δίπλωμα στο σπίτι. Έπαιρνε φάρμακα για την άνοια, κανείς δεν τον ρώτησε για τίποτα και του είπαν, ότι θα του φέρουν το δίπλωμα στο σπίτι. Και επειδή έπρεπε να πάει στους γιατρούς και για να τους αποφύγει, του ζήτησαν τα 250 ευρώ να τα κάνει 500 και έτσι και έγινε. Ολοκλήρωσε τη διαδικασία με τη σχολή οδηγών και πήρε το δίπλωμα στα χέρια του», είπε συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένου.

Σε άλλη περίπτωση μία γυναίκα καταγγέλλει, πως ο 89χρονος πατέρας της ανανέωσε το δίπλωμά του με μία επίσκεψη μόνο στην… γραμματεία των γιατρών. «Είναι ο πατέρας μου, πρόσφατα και ο ίδιος και φίλοι του χρειάστηκαν ανανέωση διπλώματος, εκδίδουν κανονικά τα παράβολα μέσα από το σύστημα, όπως γίνεται τώρα και το αποτέλεσμα είναι, ότι πάνε στον γιατρό, ο γιατρός δεν τους βλέπει ποτέ, απλά οι γραμματείς εκεί τους δίνουν την βεβαίωση, ούτε καν να δουν αν βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι, αν ακούνε, αν νευρολογικά είναι σωστά, αν μπορούν να αντιδράσουν σε κάτι. Δεν γίνεται καμία ιατρική εξέταση, παίρνουν απλά το χαρτί και φεύγουν. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ είμαι σε πολύ μεγάλη ανησυχία πάνω σε αυτό, γιατί ο ίδιος θεωρεί, ότι είναι ικανός, αλλά δεν παύει να είναι μεγάλος άνθρωπος», σημειώνει άλλη πολίτης για την φάμπρικα με τις ανανεώσεις διπλωμάτων.

Πώς δουλεύει η… επιχείρηση με τις ανανεώσεις διπλωμάτων

Μάλιστα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φαίνεται να έχει στηθεί μία «επιχείρηση» από σχολές οδηγών, που απλά ζητούν χρηματικά ποσά και παραδίδουν τα ανανεωμένα διπλώματα… στο σπίτι. «Υπάρχουν σχολές οδηγών, οι οποίες “πουλάνε” τα διπλώματα. Σε συγγενικό μου πρόσωπο, χωρίς καν να περάσει από εκεί, έδωσε 250 ευρώ και πήρε το δίπλωμα, με πλήρη ανικανότητα οδήγησης, έτσι;» είπε καταγγέλλουσα.

«Πήγε από εκεί (από την σχολή οδηγών), λέει “τι θέλετε να σας φέρω;”, λέει “το παλιό δίπλωμα και τίποτα άλλο”. Λέει “θα περάσω από γιατρούς κ.τ.λ., γιατί εγώ δεν ακούω καλά, δεν αυτό, με προβλήματα”. “Δεν χρειάζεται τίποτα”, του λένε. Του δώσανε το πρόχειρο χαρτάκι και μετά από ένα μήνα πήρε και το διπλωματάκι στο χέρι. Εντελώς ακατάλληλος για οδηγός» συμπλήρωσε. Και όλα αυτά μόνο με 250 ευρώ.

Σε διαφορετική περίπτωση ο γιος ενός 77χρονου καταγγέλλει, πως ο πατέρας του ανανέωσε το δίπλωμά του, χωρίς να… βλέπει. «Εμένα ήθελε ο πατέρας μου να ανανεώσει το δίπλωμα και προσπαθούσα να του βρω διάφορες δικαιολογίες, γιατί δεν ήταν σε θέση ο άνθρωπος να οδηγήσει, ούτε έβλεπε, ούτε ήταν σε θέση να οδηγήσει. Έκανε την ανανέωση, του την έκαναν την ανανέωση. Δεν πήγε σε κανέναν γιατρό ο πατέρας μου», καταγγέλλει ο γιος του ηλικιωμένου.

Ερωτηθείς πώς ανανεώθηκε το δίπλωμα, είπε: «Δώσαμε 200 ευρώ και το ανανεώσανε. Πώς τις πήρανε τις βεβαιώσεις, τι κάνανε… Όταν τους είπα “καλά ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί ούτε να προχωρήσει, αν θα γίνει κάτι στον δρόμο, ποιος φέρει την ευθύνη;”. Λέει “εμείς είμαστε καλυμμένοι, την ευθύνη την φέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες”». Όλα αυτά εγείρουν πολλά ερωτηματικά και ανησυχία σε συγγενείς ηλικιωμένων και οδηγούς.