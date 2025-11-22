Τα χάρτινα διπλώματα οδήγησης τείνουν να εκλείψουν, καθώς οι οδηγοί που τα έχουν ακόμη στην κατοχή τους, υποχρεούνται να τα αντικαταστήσουν, είτε λόγω φθοράς, είτε λόγω αλλαγής κατηγορίας, καυρίως όμως έπειτα από μία συγκεκριμένη ηλικία.

Όσοι λοιπόν συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και είναι ακόμη κάτοχοι του παλιού, χάρτινου διπλώματος οδήγησης, οφείλουν να το παραδώσουν και στη θέση του να προμηθευτούν τη νέα άδεια οδήγησης σε μορφή κάρτας. Επομένως αν έχετε συμπληρώσει μέσα στο 2025 τα 65 έτη και εφόσον διατηρείτε ακόμη χάρτινο δίπλωμα, πρέπει να το αντικαταστήσετε άμεσα.

Για να γίνει όμως αυτό, να ανανεωθεί δηλαδή η άδεια ικανότητας οδήγησης, πρέπει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις από παθολόγο και οφθαλμίατρο. Παράλληλα, οι οδηγοί δεν πρέπει να ξεχνούν, ότι με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους η ανανέωση της άδειας γίνεται κάθε τρία χρόνια. Από τη συμπλήρωση του 80ού έτους και έπειτα, σύμφωνα τουλάχιστον με ό, τι ισχύει μέχρι σήμερα, απαιτείται ανανέωση κάθε δύο χρόνια, ενώ απαραίτητη είναι και η εξέταση από παθολόγο, οφθαλμίατρο, ωτορινολαρυγγολόγο και νευρολόγο ή ψυχίατρο.

Ποιοι άλλοι θα χάσουν το χάρτινο δίπλωμα

Επιπροσθέτως, το παλιό, χάρτινο δίπλωμα θα «χάσουν» ανεξάρτητα από την ηλικία τους και όσοι επιθυμούν να προσθέσουν μια νέα κατηγορία οδήγησης, π.χ. όσοι έχουν ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και επιτύχουν στις εξετάσεις οδήγησης για μοτοσικλέτα. Σε αυτή την περίπτωση θα παραδώσουν το παλιό δίπλωμα και θα τους χορηγηθεί το νέο δίπλωμα, όπου θα έχει προστεθεί και η νέα κατηγορία οχήματος, το οποίο θα μπορούν να οδηγούν.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα παλιά διπλώματα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, κατάστασης ή ημερομηνίας έκδοσης, πρέπει να αντικατασταθούν στο σύνολό τους μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2033. Τα παλιά διπλώματα έχουν ορισμένα μειονεκτήματα συγκριτικά με τις πλαστικοποιημένες κάρτες, όπως είναι η απουσία λατινικών χαρακτήρων, κάτι που κάνει την ανάγνωση των στοιχείων και την διασταύρωσή τους από τις αρχές άλλων ευρωπαϊκών και μη χωρών δύσκολη.

Επιπλέον, φθείρονται και δεν προσφέρουν την ασφάλεια των πλαστικοποιημένων καρτών, οι οποίες είναι δύσκολο να πλαστογραφηθούν. Τόσο η ανανέωση της άδειας οδήγησης όσο και η αντικατάσταση του παλιού με νέου τύπου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.