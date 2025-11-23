Ένας 41χρονος Ηρακλειώτης έχασε αιφνίδια τη ζωή του το απόγευμα της Κυριακής, παίζοντας ρακέτες σε παραλία του Καρτερού.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 4:00 το απόγευμα o 41χρονος ένιωσε αδιαθεσία, καθώς έπαιζε ρακέτες στις εγκαταστάσεις του πρώην «ΑΚΤΗ» στην Αμνισσό και κάθισε σε μια καρέκλα. Αφού πήρε ανάσες, σηκώθηκε και πήγε στα ντους για να ρίξει νερό στο πρόσωπό του, όπου και κατέρρευσε.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφθασε στο σημείο, δεν πρόλαβε να επέμβει, καθώς ο 41χρονος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.