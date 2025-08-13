Ένας 41χρονος εντοπίστηκε νεκρός, ημίγυμνος στην ακροθαλασσιά στην περιοχή της παραλίας του Επιταλίου στην Ηλεία, από υπάλληλο καταστήματος εστίασης στο σημείο.

Ο εργαζόμενος κάλεσε άμεσα το Λιμεναρχείο Κατακόλου, προσωπικό του οποίου μετέβη στο σημείο και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη σορό, όπως μεταδίδει το ilialive.gr. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου, όπου και οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες θανάτου του άντρα και το πως βρέθηκε εκεί τα ξημερώματα.