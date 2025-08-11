Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη χερσαία ζώνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης, όπου ένας άνδρας ηλικίας 92 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα κλήθηκαν στο σημείο στελέχη της Λιμενικής Αρχής Αλεξανδρούπολης, ενώ παράλληλα το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ προχώρησε στην παροχή πρώτων βοηθειών. Παρά τις προσπάθειες, η κατάσταση του ηλικιωμένου παρέμεινε αμετάβλητη, καθώς δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή του.

Διακομιδή στο νοσοκομείο και προανάκριση

Ο 92χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης ξεκίνησε τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες επήλθε το περιστατικό, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για την ακριβή διακρίβωση των αιτιών θανάτου του ηλικιωμένου.