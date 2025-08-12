Ένας 76χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Δευτέρας σε υπαίθριο χώρο οικοπέδου που του ανήκε, στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε πέσει μέσα σε πηγάδι βάθους περίπου 15 μέτρων και διαμέτρου τεσσάρων μέτρων. Η σύζυγός του ανησύχησε για την απουσία του και, γύρω στις 7 το απόγευμα, ειδοποίησε την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην ανάσυρση της σορού.

Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου.

Η σορός του 76χρονου μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή, κατόπιν εντολής των αρμόδιων αρχών.