Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε το μπάνιο στη θάλασσα για έναν 61χρονο Σέρβο τουρίστα σήμερα Κυριακή 17 Αυγούστου στα Νέα Βρασνά Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία της περιοχής.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το Λιμενικό και στήθηκε επιχείρηση διάσωσης. Ο άτυχος τουρίστας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.