Νεκρός στην Παλαιοχώρα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε κοντά στην παραλία Γραμμένου, στην Παλαιόχωρα Χανίων. Τη σορό εντόπισαν άνδρες του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα στο σημείο.
Η σωρός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη και πρόκειται να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.
- Φραντζί Πιερό: «Η Αϊτή αξίζει ειρήνη» – Το μήνυμα του επιθετικού της ΑΕΚ μετά την πρόκριση στο Μουντιάλ
- Αθήνα vs Θεσσαλονίκη: Ποιο χριστουγεννιάτικο δέντρο θα «κλέψει» τις εντυπώσεις – Πότε θα γίνει η φωταγώγηση
- Κωνσταντοπούλου στο Buongiorno: «Άνευ προηγουμένου η εκστρατεία συκοφάντησης κατά του Δ. Καραναστάση»