Νεκρός στην Παλαιοχώρα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε κοντά στην παραλία Γραμμένου, στην Παλαιόχωρα Χανίων. Τη σορό εντόπισαν άνδρες του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Η σωρός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη και πρόκειται να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.