Μια εξαιρετικά δύσκολη εβδομάδα έρχεται για τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι και την Ουκρανία μετά το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ που λήγει την Πέμπτη. Ο Ουκρανός πρόεδρος καλείται να αποφασίσει αν η χώρα θα αποδεχθεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο –σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο– ενσωματώνει μεγάλο μέρος των ρωσικών απαιτήσεων και παραχωρεί στη Ρωσία έκταση αντίστοιχη με εκείνη του Λουξεμβούργου.

Όπως έγινε γνωστό, σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από τις χώρες της Ε3 θα συναντηθούν με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη αύριο προκειμένου να συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία, είπαν αξιωματούχοι στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας.

Μια πηγή από τη γερμανική κυβέρνηση είπε πως ένα ευρωπαϊκό προσχέδιο ειρηνευτικής πρότασης, που βασίζεται στην αμερικανική πρόταση, εστάλη στην Ουκρανία και στη διοίκηση των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, τη Δευτέρα, ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν κατά τη διάρκεια μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα προκειμένου να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Το αμερικανικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Κόστα σε μια ανάρτηση στο Χ. «Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε πως μια μελλοντική ειρήνη είναι βιώσιμη. Έχω προσκαλέσει και τους 27 ηγέτες της ΕΕ για μια ειδική συνάντηση για την Ουκρανία, στο περιθώριο μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα τη Δευτέρα».

We welcome the continued US efforts to bring peace to Ukraine. The initial draft of the 28-point plan includes important elements that will be essential for a just and lasting peace. We believe therefore that the draft is a basis which will require additional work. We are… pic.twitter.com/2bXQDZZumO — António Costa (@eucopresident) November 22, 2025

Στη Γενεύη ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Ρόιτερς πως ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ έχει ήδη αφιχθεί στη Γενεύη για τις συνομιλίες μεταξύ συμβούλων εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας με αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει το Ρόιτερς, μια ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φθάσει απόψε, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένονται αύριο.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η Ρωσία δεν θα παραστεί στις συνομιλίες της Γενεύης, όμως οι ΗΠΑ προτίθενται να έχουν συναντήσεις με Ρώσους πολύ σύντομα.

Την ίδια ώρα, η Ιταλία θα στείλει έναν αξιωματούχο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες αύριο στη Γενεύη, σύμφωνα με διπλωτικές πηγές στο Ρόιτερς. Οι πηγές ανέφεραν πως πρόκειται για τον διπλωματικό σύμβουλο Φαμπρίτσιο Σάτζο.

Ανήσυχοι οι Ευρωπαίοι για την πρόταση Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση το Σάββατο ότι το 28-σημείων σχέδιο των ΗΠΑ για την ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία προσπαθεί να απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις από το 2022, αποτελεί μια βάση που «απαιτεί επιπλέον εργασία».

Ειδικότερα οι ηγέτες των χωρών της Ομάδας των Επτά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στην ανακοίνωση αναφέρουν ακόμα ότι οι Ευρωπαίοι παραμένουν: «Σαφείς επί της αρχής ότι τα σύνορα της Ουκρανίας δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία».

Οι ηγέτες δήλωσαν ότι «ανησυχούν για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας», οι οποίοι θα έκαναν την Ουκρανία ευάλωτη σε επιθέσεις.

«Χαιρετίζουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ για την ειρήνη στην Ουκρανία», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κοινό ανακοινωθέν.

Οι ηγέτες πρόσθεσαν ότι οποιαδήποτε στοιχεία σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη τους.

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς, καγκελάριος της Γερμανίας, δήλωσε ότι κατέστησε σαφές στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως η Ευρώπη πρέπει να συμμετάσχει ενεργά σε οποιαδήποτε διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η τοποθέτηση αυτή έγινε, όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια μακράς τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ των δύο ηγετών το βράδυ της Πέμπτης.

«Εάν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και πιθανόν καταρρεύσει, θα υπάρξει ένας αντίκτυπος συνολικά στην ευρωπαϊκή πολιτική κατάσταση, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε δεσμευτεί τόσο πολύ σε αυτό το θέμα», δήλωσε ο Μερτς μετά τη Σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

«Κατέστησα σαφή αυτήν τη θέση σε εκείνον (τον Τραμπ)», πρόσθεσε ο Γερμανός καγκελάριος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής συμμετοχής στις διεθνείς πρωτοβουλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Ζελένσκι: Η αληθινή ειρήνη βασίζεται πάντα στην εγγυημένη ασφάλεια και δικαιοσύνη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (22/11) πως η πραγματική ειρήνη βασίζεται πάντα στην εγγυημένη ασφάλεια και δικαιοσύνη.

«Οι εκπρόσωποί μας γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και τι ακριβώς χρειάζεται προκειμένου να αποτραπεί η Ρωσία να διαπράξει μια τρίτη εισβολή, ένα ακόμη πλήγμα στην Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι σε ένα διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό, όπου ανακοίνωσε συνομιλίες με τους εταίρους της Ουκρανίας με επίκεντρο τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου.