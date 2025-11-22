Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση το Σάββατο ότι το 28-σημείων σχέδιο των ΗΠΑ για την ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία προσπαθεί να απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις από το 2022, αποτελεί μια βάση που «απαιτεί επιπλέον εργασία».

Ειδικότερα οι ηγέτες των χωρών της Ομάδας των Επτά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στην ανακοίνωση αναφέρουν ακόμα ότι οι Ευρωπαίοι παραμένουν: «Σαφείς επί της αρχής ότι τα σύνορα της Ουκρανίας δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία».

Οι ηγέτες δήλωσαν ότι «ανησυχούν για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας», οι οποίοι θα έκαναν την Ουκρανία ευάλωτη σε επιθέσεις.

«Χαιρετίζουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ για την ειρήνη στην Ουκρανία», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κοινό ανακοινωθέν.

Οι ηγέτες πρόσθεσαν ότι οποιαδήποτε στοιχεία σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη τους.

Ζελένσκι: Η αληθινή ειρήνη βασίζεται πάντα στην εγγυημένη ασφάλεια και δικαιοσύνη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως η πραγματική ειρήνη βασίζεται πάντα στην εγγυημένη ασφάλεια και δικαιοσύνη.

«Οι εκπρόσωποί μας γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και τι ακριβώς χρειάζεται προκειμένου να αποτραπεί η Ρωσία να διαπράξει μια τρίτη εισβολή, ένα ακόμη πλήγμα στην Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι σε ένα διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό, όπου ανακοίνωσε συνομιλίες με τους εταίρους της Ουκρανίας με επίκεντρο τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου.

«Χρειάζεται ψυχίατρο»

Την ίδια ώρα πολλοί διπλωμάτες και αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι φοβούνται πως οι προτάσεις του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα καταστρέψουν τις πιθανότητες να εγκριθεί από τις 27 κυβερνήσεις της ΕΕ η πρόταση για το δάνειο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήλπιζαν να οριστικοποιήσουν τη λεγόμενη «δανειακή συμφωνία αποζημιώσεων» σε μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής τον επόμενο μήνα.

Ένας πρώην Γάλλος αξιωματούχος, που έλαβε ανωνυμία όπως και άλλοι για να συζητήσει ευαίσθητα ζητήματα, είπε ότι η ιδέα του Γουίτκοφ «είναι, φυσικά, σκανδαλώδης», όπως μεταδίδει το Politico.

«Οι Ευρωπαίοι εξαντλούνται προσπαθώντας να βρουν μια βιώσιμη λύση ώστε τα περιουσιακά στοιχεία να χρησιμοποιηθούν προς όφελος των Ουκρανών και ο Τραμπ θέλει να επωφεληθεί από αυτά», είπε το άτομο. «Αυτή η πρόταση είναι πιθανό να απορριφθεί από όλους.»

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΕ στις Βρυξέλλες κορόιδεψε την ιδέα και σημείωσε ότι ό,τι κι αν θέλει, ο Τραμπ δεν έχει καμία εξουσία να ξεπαγώσει περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ευρώπη. Ένας αξιωματούχος από κυβέρνηση της ΕΕ χρησιμοποίησε βαριές εκφράσεις για να εκφράσει την απογοήτευσή του, ενώ ένας υψηλόβαθμος πολιτικός της ΕΕ είπε: «Ο Γουίτκοφ χρειάζεται να δει ψυχίατρο».