Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς και Κιρ Στάρμερ συναντώνται σήμερα στο Γιοχάνεσμπουργκ, στο περιθώριο της Συνόδου της G20, για να εξετάσουν το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες, που είχαν πραγματοποιήσει συνομιλίες και την Τρίτη στο Βερολίνο, συναντήθηκαν γύρω στις 13.15 ώρα Ελλάδας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε πριν από μια ευρύτερη συζήτηση με άλλους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη Σύνοδο της G20.

Όπως ανέφεραν πηγές με γνώση του θέματος στο πρακτορείο Ρόιτερς, οι χώρες της λεγόμενης Ε3 –Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία– καθώς και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα, μαζί με την Ιαπωνία και τον Καναδά, θα συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία το απόγευμα, στο περιθώριο της Συνόδου.

Η Ε3 αποτελεί μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας μεταξύ των τριών μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, με στόχο τον συντονισμό σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

Επαφές Μακρόν – Κάρνεϊ για την Ουκρανία

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, συζήτησαν επίσης το ζήτημα της Ουκρανίας στο περιθώριο της G20 στη Νότια Αφρική, σύμφωνα με ανακοίνωση της καναδικής κυβέρνησης.

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους προς το Κίεβο και τόνισαν ότι οποιαδήποτε διευθέτηση του πολέμου πρέπει να περιλαμβάνει την ουκρανική κυβέρνηση, να σέβεται τα θεμελιώδη συμφέροντά της και να εξασφαλίζει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Κάρνεϊ δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τους συμμάχους για την επίτευξη μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» στην Ουκρανία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.