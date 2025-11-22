Το Κίεβο θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου αξιωματούχου ασφαλείας της Ουκρανίας.

«… Ξεκινάμε διαβουλεύσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ με επίκεντρο τις πιθανές παραμέτρους μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ελβετία», ανέφερε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας, σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Εκτιμάμε τη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς και την ετοιμότητά της για ουσιαστικές συνομιλίες», πρόσθεσε ο Ουμέροφ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με την Ουάσιγκτον σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων.

Όπως μετέδωσε το Ρόιτερς, ο Ουμέροφ επεξεργάστηκε την ανάρτησή του, χωρίς να εξηγήσει τον λόγο, αφαιρώντας προηγούμενη αναφορά ότι οι συνομιλίες θα διεξαχθούν «με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων».

«Η Ουκρανία προσεγγίζει αυτήν τη διαδικασία με μια σαφή κατανόηση των συμφερόντων της. Πρόκειται για ένα νέο βήμα του διαλόγου που συνεχίζεται εδώ και κάποιες ημέρες και που στοχεύει κυρίως να εναρμονίσει το όραμά μας για τα επόμενα στάδια», σημείωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Facebook.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα σχετικά με τη σύνθεση της αποστολής που θα συμμετάσχει «στη διαπραγματευτική διαδικασία με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνείς εταίρους της Ουκρανίας, όπως και με εκπροσώπους της Ρωσίας».

Σύμφωνα με το διάταγμα, επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο επικεφαλής της προεδρίας Αντρίι Γερμάκ, στενός συνεργάτης του Ζελένσκι. Στην αποστολή θα συμμετέχουν επίσης ο Ουμέροφ, οι αρχηγοί των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, καθώς και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων, συνθέτοντας μια κυρίως στρατιωτική ομάδα.

«Η πραγματική ειρήνη βασίζεται πάντα στην εγγυημένη ασφάλεια και δικαιοσύνη»

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι η πραγματική ειρήνη βασίζεται πάντα στην εγγυημένη ασφάλεια και δικαιοσύνη.

«Οι εκπρόσωποί μας γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και τι ακριβώς χρειάζεται για να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να πραγματοποιήσει μια τρίτη εισβολή, ένα ακόμη πλήγμα για την Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μια βραδινή ομιλία, όπου ανακοίνωσε συνομιλίες με τους εταίρους της Ουκρανίας σχετικά με μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου.