Μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικανοί, εκφράζουν ανησυχίες για το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ που αφορά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την κοινή τους ανακοίνωση, υπάρχουν «σημαντικές ανησυχίες σχετικά με τις λεπτομέρειες του σχεδίου» του πρώην προέδρου.

«Δεν θα επιτύχουμε αυτή τη βιώσιμη ειρήνη προσφέροντας τη μία παραχώρηση μετά την άλλη στον Πούτιν και πλήττοντας μοιραία την ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί. Η ιστορία μάς έχει διδάξει ότι ο Πούτιν δεν καταλαβαίνει παρά την ισχύ και δεν θα σεβασθεί καμία συμφωνία αν δεν διασφαλίζεται μέσω του εξαναγκασμού», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους τρεις Δημοκρατικοί βουλευτές, ένας ανεξάρτητος γερουσιαστής και ένας Ρεπουμπλικανός βουλευτής.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι «οφείλουμε να διαβουλευθούμε στενά με τους ουκρανούς εταίρους μας και τους εταίρους μας του ΝΑΤΟ σχετικά με την ακολουθητέα οδό. Οφείλουμε να ασκήσουμε πραγματική πίεση επί της Ρωσίας για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο Ρεπουμπλικανός Ρότζερ Γουίκερ, πρόεδρος της επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, εξέδωσε ξεχωριστή ανακοίνωση, εκφράζοντας επίσης σκεπτικισμό για τις προτάσεις Τραμπ.

«Το αποκαλούμενο “ειρηνευτικό σχέδιο” παρουσιάζει πραγματικά προβλήματα και είμαι πολύ σκεπτικός ως προς την ικανότητά του να εγκαθιδρύσει την ειρήνη. Η Ουκρανία δεν πρέπει να αναγκασθεί να παραχωρήσει τα εδάφη της σε έναν από τους πλέον απροκάλυπτους εγκληματίες πολέμου στον κόσμο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν», τονίζει ο Γουίκερ, προσθέτοντας ότι «το μέγεθος και η διάταξη των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας αποτελεί κυρίαρχη επιλογή για την κυβέρνησή της και τον λαό της».